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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يطالبون بصفقة رهائن|متظاهرون إسرائيليون يغلقون أهم الطرق في تل أبيب قبل وصول بيرنز

مظاهرات في تل أبيب
مظاهرات في تل أبيب

أغلق متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإطلاق سراح الرهائن في غزة، اليوم الأربعاء، طريق أيالون السريع في تل أبيب خلال ساعة الذروة الصباحية.

كما تسبب المتظاهرون، الذين يشملون أقارب الرهائن، في شلل تام في حركة المرور المتجهة شمالا في تقاطع روكاش قبل وصول رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز إلى إسرائيل، مطالبين بصفقة مع حماس للإفراج عن الرهائن؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وقد أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، نقلًا عن مصدر قوله إن مدير المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز يعتزم السفر إلى تل أبيب اليوم لإجراء محادثات مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأربعاء، إن بيرنز يصل إلى إسرائيل الأربعاء للقاء نتنياهو ورئيس الموساد ديفيد برنيع لبحث الصفقة المحتملة لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وتتطلع الولايات المتحدة الأمريكية والوسطاء إلى إحياء الجهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل الأسرى.
وتجري المفاوضات الرئيسية في القاهرة ووصف متحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الجولة الأخيرة من المحادثات بأنها "مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين"، لأنه من غير المتوقع أن تجتمع إسرائيل مع مسؤولي حماس.

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