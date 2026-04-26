حمادة عبداللطيف: ما يفعله الزمالك فاق «الخيال» .. وينقصنا استقرار الأهلي

أشاد حمادة عبد اللطيف نجم الكرة المصرية السابق، بنتائج نادي الزمالك في الفترة الأخيرة إفريقيا ومحليًا.



وقال عبد اللطيف في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك عمل حاجه من خيال الواقع وان شاء الله تبقى السنادي زملكاوية.

وأضاف: أنا كزملكاوي حتى لو النادي مش عاجبني ووحش أنا أتمنى أنه يفوز بالدوري مهما حصل ده النادي بتاعه أنا عاوز يكسب وإن شاء الله الزمالك ياخد الكونفيدرالية والدوري ويحل الأزمات بالفلوس دي.

وتابع: جون إدوارد قافل على الفرقه ومركزين الزمالك لو عنده استقرار هياخد أي بطولة، توقعاتي الأهلي يكسب بيراميدز وهيبقى عاوز يصالح جماهيره ، نفسي الأهلي يبقى التاني عشان يشارك في أبطال إفريقيا.