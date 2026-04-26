الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس اليوم| انخفاض طفيف في درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 27

طقس اليوم
طقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 26 أبريل 2026، متوقعة انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع نشاط ملحوظ للرياح وفرص لسقوط أمطار خفيفة على عدد من المناطق.

وبحسب بيان الأرصاد، فإن حالة الطقس اليوم تشهد أجواء مائلة للبرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون الطقس مائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، ومعتدلًا على السواحل الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء إلى الاعتدال ليلًا مع ميل للبرودة في الساعات المتأخرة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، والرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الإدارية 28 15

6 أكتوبر 28 15

بنها 27 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 27 16

كفر الشيخ 25 15

بلطيم 24 16

المنصورة 27 15

الزقازيق 28 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 27 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 18

الاسماعيلية 29 16

السويس 29 17

العريش 25 15

رفح 24 14

رأس سدر 26 16

نخل 29 14

كاترين 25 10

الطور 31 20

طابا 30 17

شرم الشيخ 32 22

الغردقة 32 20

الإسكندرية 22 15

العلمين 22 14

مطروح 21 14

السلوم 22 15

سيوة 25 14

رأس غارب 32 20

سفاجا 32 22

مرسى علم 33 23

شلاتين 34 22

حلايب 31 24

أبو رماد 33 20

مرسى حميرة 33 21

أبرق 34 20

جبل علبة 33 20

رأس حدربة 30 22

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 29 15

أسيوط 29 16

سوهاج 32 19

قنا 37 21

الأقصر 38 21

أسوان 39 21

الوادي الجديد 34 19

أبوسمبل 39 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة العظمى الصغرى

مكة 39 29

المدينة 38 24

الرياض 37 23

المنامة 31 25

أبوظبي 34 26

الدوحة 34 27

الكويت 32 22

دمشق 26 13

بيروت 23 18

عمان 26 12

القدس 24 12

غزة 23 17

بغداد 30 20

مسقط 33 29

صنعاء 30 12

الخرطوم 42 28

طرابلس 24 17

تونس 24 13

الجزائر 20 15

الرباط 22 13

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 07

إسطنبول 23 11

إسلام آباد 36 22

نيودلهى 42 28

جاكرتا 32 24

بكين 25 12

كوالالمبور 35 25

طوكيو 21 13

أثينا 23 10

روما 24 09

باريس 23 09

مدريد 25 12

برلين 14 03

لندن 19 08

مونتريال 15 07

موسكو 10 05

نيويورك 16 06

واشنطن 20 07

نواكشوط 30 18

أديس أبابا 24 12

