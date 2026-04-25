اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب

قال النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، إنه تم القبض على موظفة الحسابات المتهمة باختلاس 17 مليون، مشيرا إلى أنه

من المقرر أن يتم عرضها على النيابة غدا.

وأضاف "جبيلي"_ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد _ أنه اكتشف الواقعة عند جرد وعمل مراجعة للحسابات، حيث فوجىء بانصراف الموظفة فجأة قبل الجرد، قائلا: "اتحججب وقالت هنزل أجيب حاجة من العربية ومشيت ومرجعتش".

وتابع النائب: "تواصلنا معها، إلا أنها رفضت المجيء، موضحا أنه قام بتحرير محضر ضدها وصدر بالفعل حكم بالسجن 3 سنوات.

وأشار إلى أن المتهمة تربحت من ورائه بطرق غير مشروعة وقامت بشراء "سيارات وشقق وذهب".

ونوه بأنه تواصل لعرض التسوية ورد المبالغ، إلا أنها رفضت وأكدت التهم الموجهة إليها وقالت "ممعيش حاجة ادهالك".