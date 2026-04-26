«الأفضل لم يأتِ بعد» .. هيفاء وهبي تتحدّى الظروف وتستعد لمرحلة فنية جديدة |تفاصيل

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

هيفاء وهبي تعلن عودة قوية إلى الساحة الفنية: “الأفضل لم يأتِ بعد”
أوركيد سامي

أطلقت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي رسالة تفاؤل لافتة إيذانًا بعودتها إلى نشاطها الفني، بعد فترة صعبة تأثرت فيها بتداعيات الحرب الأخيرة في لبنان.

 واختارت وهبي شعار "الأفضل لم يأتِ بعد" عنوانًا لمرحلتها الجديدة، في إشارة واضحة إلى تجاوزها للألم واستعدادها لفتح صفحة مليئة بالمشاريع والطموحات.

وجاء إعلان العودة عبر مقطع فيديو نشرته على منصاتها، ظهرت فيه داخل أجواء العمل المكثف، متنقلة بين الاستوديوهات وجلسات التحضير. حيث وثَّقت لحظات من اجتماعاتها مع فريقها الفني، إلى جانب كواليس جلسات تصوير واختيارات جمالية تعكس روح التجدد والانطلاقة. الفيديو حمل طاقة إيجابية ورسالة مباشرة إلى جمهورها مفادها أن الشغف بالفن لا يمكن أن يتوقف، مهما اشتدت الظروف.

وأكدت وهبي في رسالتها أنها تعود هذه المرة بطاقة مضاعفة، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ مجموعة من المشاريع الموسيقية التي وصفتها بأنها "الأضخم" في مسيرتها حتى الآن. كما شددت على أن العمل الجماعي مع فريقها يشكل عنصر القوة الأساسي في هذه المرحلة، خاصة بعد التحديات التي فرضتها الفترة الماضية.

وتأتي هذه العودة امتدادًا لسلسلة النجاحات التي حققتها خلال العام الماضي، لا سيما من خلال ألبومها "Mega Haifa"، الذي شكل محطة بارزة في مسيرتها الفنية.

 الألبوم، الذي صدر على جزأين، تميز بتنوعه الموسيقي وقدرته على جذب شرائح واسعة من الجمهور، حيث ضم مجموعة من الأغنيات التي لاقت رواجًا كبيرًا مثل "توأم حياتي" و"Super Woman"، محققًا نسب استماع وتفاعل مرتفعة على مختلف المنصات الرقمية.

ويبدو أن هيفاء وهبي تستعد لمرحلة مختلفة، عنوانها التجدد والتحدي، مستندة إلى قاعدة جماهيرية واسعة لا تزال تترقب كل جديد تقدمه. وبين رسائل الأمل التي تبثها، وحماسها الواضح للعودة، تؤكد وهبي أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد مهنة، بل وسيلة للانتصار على الأزمات وصناعة بداية جديدة أكثر إشراقًا.


https://www.instagram.com/reel/DXhWeVfjR5u/?igsh=ejE0YzBpcnBra3Aw

هيفاء وهبي اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد