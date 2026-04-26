الغندور: كريم فؤاد يقترب من العودة.. ويغيب عن بيراميدز والقمة

قال الإعلامي خالد الغندور إن كريم فؤاد بدأ المشاركة تدريجيًا في التدريبات الجماعية للأهلي خلال الفترة الحالية، حيث يخوض اللاعب جزءًا من المران فقط، ضمن برنامجه التأهيلي.

وأوضح خلال برنامجه ستاد المحور أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني بقيادة ييس توروب، المدير الفني، في مباراة بيراميدز المقبلة والمقرر لها يوم الإثنين، بسبب ابتعاده لفترة طويلة عن المباريات والتدريبات، وهو ما أثر على جاهزيته.

وأضاف أن فرص لحاق كريم فؤاد بمباراة القمة أمام نادي الزمالك تبدو ضعيفة، في ظل عدم اكتمال برنامجه التأهيلي حتى الآن.

واختتم :"وكان اللاعب قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى لبطولة الدوري المصري، قبل أن يبدأ مؤخرًا رحلة التعافي والعودة التدريجية".