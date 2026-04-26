الهلال الأحمر: إصابة 6 فلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية

اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء السبت، مركز اقتراع في انتخابات الهيئات المحلية الفلسطينية، في تجمع قرى جنوب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، واعتدت على فلسطينيين بالضرب ما أدى لإصابة 6 منهم.





وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها في الخليل تعاملت مع 6 إصابات، في اعتداء نفذه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامهم مركز اقتراع، في تجمع قرى “خلة المية” جنوب الخليل، مشيرة إلى أنه تم تقديم العلاج الميداني للمصابين.





وقالت مصادر محلية، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت اتجاه المواطنين، ما تسبب في اختناق عدد منهم، كما حطمت عددا من المركبات، بحسب وكالة الأناضول.





وجاء هذا الاقتحام، عقب إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات المحلية الفلسطينية، ومواصلة فرز الأصوات تمهيدا لإعلان النتائج الأحد.