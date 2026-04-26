الجيش الأمريكي يعلن اعتراض سفينة تابعة لأسطول الظل الإيراني

أعلن الجيش الأمريكي، عن اعتراض سفينة تابعة لأسطول "الظل الإيراني".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، "قواتنا تواصل فرض العقوبات وتنفيذ الحصار على السفن المتجهة أو المغادرة لإيران"، مضيفة "حولنا مسار 37 سفينة من بدء الحصار على موانئ إيران".



وأشارت إلى أن "مروحية تابعة لبحريتنا اعترضت سفينة تابعة لأسطول الظل الإيراني في بحر العرب"، مؤكدة أن "السفينة التي اعترضناها من بين 19 سفينة تابعة لأسطول الظل الإيراني المعاقب أمريكيا".

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت عن اعتراض سفينة متجهة إلى إيران تحت العلم الإيراني أمس الجمعة، دون أن تشير إلى منطقة الاعتراض.