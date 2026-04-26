ترامب: لا أحد يعرف مَن يتولى زمام القيادة في إيران

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على أن لا أحد يعرف مَن يتولى زمام القيادة في إيران، وذلك عقب إعلانه إلغاء زيارة مبعوثيه إلى إسلام آباد لعقد جولة مفاوضات جديدة.





وقال "ترامب "في منشور على منصة "تروث سوشال": "هناك اقتتال داخلي هائل وحالة من الإرباك داخل ما يسمى بالقيادة لديهم. لا أحد يعرف من المسؤول، بما في ذلك هم أنفسهم".





وأضاف، "لقد ألغيت للتو رحلة ممثلي إلى إسلام آباد، باكستان، للقاء الإيرانيين، لقد أُهدر الكثير من الوقت في السفر، وكذلك أُهدر الكثير من العمل".





وتابع: "هناك صراعات داخلية وارتباك شديدان داخل قيادتهم. لا أحد يعرف مَن المسؤول، حتى هم أنفسهم. كما أننا نملك زمام الأمور، وهم لا يملكون شيئًا. إذا أرادوا التحدث، فكل ما عليهم فعله هو الاتصال".