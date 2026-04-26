مواجهات غد الإثنين تُشعل سباق الدوري.. الغيابات تحسم ملامح الصدارة

أكد الإعلامي محمد طارق أضا، أن يوم الإثنين المقبل سيشهد مواجهتين من العيار الثقيل في سباق حسم لقب الدوري المصري الممتاز، إذ يلتقي الزمالك مع إنبي، بينما يصطدم الأهلي بنظيره بيراميدز، في مواجهتين قد ترسمان شكل بطل المسابقة.

وأوضح «أضا» ، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الجماهير تترقب ما ستسفر عنه المباراتين، خاصة في ظل تأثير الغيابات على صفوف الفرق، إذ يفتقد الأهلي لخدمات حسين الشحات ومحمد الشناوي للإيقاف، إلى جانب غياب كريم فؤاد ويوسف بلعمري بسبب الإصابة.

وأضاف أن بيراميدز سيعاني أيضًا من غيابات مؤثرة، أبرزها أحمد سامي ومروان حمدي للإيقاف، فضلًا عن غياب أحمد عاطف قطة وأسامة جلال ومصطفى فتحي ومحمد حمدي بداعي الإصابة.

وأشار إلى أن الزمالك يدخل مواجهته أمام إنبي بغيابات متعددة، إذ يغيب أحمد حمدي لأسباب تتعلق بأزمته مع النادي، بالإضافة إلى سيف فاروق جعفر وأحمد حسام ومحمود الشناوي وأوشينج ومحمود جهاد لأسباب فنية، إلى جانب غياب عمرو ناصر للإصابة ومحمد إسماعيل للإيقاف.

واستكمل بأن فوز الزمالك على إنبي سيزيد من الضغط على الأهلي وبيراميدز ويقربه من المنافسة بقوة على اللقب، بينما أي مفاجأة من إنبي قد تعيد خلط الأوراق وتمنح الأفضلية للطرفين الآخرين في صراع التتويج.

واختتم أضا حديثه، بأن المهددون بالغياب عن الأهلي أمام الزمالك هم محمد هاني وأحمد نبيل كوكا ومحمد علي بن رمضان وأحمد رمضان بيكهام وعمرو الجزار، كل لاعب منهم بسبب امتلاكه إنذارين سابقين، بينما في الزمالك ناصر منسي وخوان بيزيرا مهددين بالغياب لامتلاك كل منهما إنذارين أيضًا.