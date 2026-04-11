الزمالك يتصدر مجموعة حسم الدوري .. ومنافسة مشتعلة بين بيراميدز والأهلي على القمة

اشتعلت المنافسة في مجموعة حسم لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما كشفت الجولة الأخيرة عن صراع قوي على الصدارة، في ظل تقارب النقاط بين الفرق الكبرى.

ويتربع الزمالك على قمة جدول الترتيب برصيد 46 نقطة، بعدما حقق أفضلية واضحة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه من مباراة واحدة، ليؤكد رغبته الجادة في استعادة اللقب هذا الموسم.

بيراميدز الثاني

ويلاحقه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 44 نقطة، بفارق أهداف أقل، ما يبقيه في قلب المنافسة على القمة، خاصة مع استمرار المواجهات المباشرة الحاسمة.

الأهلي الثالث

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث بنفس الرصيد (44 نقطة)، لكنه يأتي خلف بيراميدز بفارق الأهداف، ليظل أحد أبرز المرشحين لحسم اللقب في حال استعادة توازنه خلال الجولات المقبلة.

سيراميكا كليوباترا الرابع

ويأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع برصيد 40 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز الخامس برصيد 34 نقطة، متقدمًا على المصري صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة.

وفي المركز السابع، يتواجد سموحة برصيد 31 نقطة، ليبقى الصراع مفتوحًا بين جميع الفرق، سواء على اللقب أو المراكز المؤهلة للبطولات القارية.

وتعكس الأرقام تقاربًا كبيرًا في المستوى بين فرق القمة، ما ينذر بجولات حاسمة ومثيرة خلال المرحلة النهائية، في ظل رغبة كل فريق في حسم اللقب أو تأمين موقع متقدم قبل نهاية الموسم.