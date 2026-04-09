الدوري الممتاز.. صدمة في سموحة قبل مواجهة الأهلي

يفتقد فريق سموحة خدمات مهاجمه السنغالي بابا بادجي خلال المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها بعد غد السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي غياب بادجي بسبب تعرضه لعقوبة الإيقاف، ما يحرم الفريق السكندري من أحد أبرز عناصره الهجومية في مباراة مهمة أمام حامل اللقب.

ويمثل غياب المهاجم السنغالي ضربة فنية لسموحة، في ظل سعي الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي، خاصة مع أهمية اللقاء في سباق المنافسة ضمن مرحلة الحسم بالدوري.

ومن المنتظر أن يدخل سموحة المباراة بتركيز كبير لتعويض الغياب، بينما يسعى الأهلي لاستغلال كامل قوته الهجومية لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على صدارة جدول الترتيب.