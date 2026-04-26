برلمانية: مقترح حماية الطلاب خطوة مهمة.. والتحدي الحقيقي في التنفيذ لا في التشريع

أكدت النائبة نيفين فارس، عضو مجلس الشيوخ، أن المقترح المقدم بشأن تعزيز حماية الطلاب داخل المدارس يُعد خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التعليم، خاصة لأنه ينقل التعامل مع حوادث الاعتداء من مرحلة رد الفعل إلى مرحلة الوقاية ومنع وقوعها من الأساس.

وأوضحت في تصريحات خاصة أن المقترح يعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل الوقاية من خلال تدريب العاملين ورفع وعي الطلاب، والرصد المبكر عبر تعيين مسؤول حماية داخل كل مدرسة، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال تنظيم بيئة العمل داخل المدارس بما يحد من فرص الانفراد غير الآمن مع الأطفال.

وأشارت إلى أن هذه التوجهات تتماشى مع الالتزامات الدستورية الخاصة بحماية الطفل، مؤكدة أن مناقشة مثل هذه القضايا داخل مجلس الشيوخ يعكس أهمية وضع سياسات تعليمية طويلة المدى تضمن بيئة آمنة للطلاب.

وفي المقابل، لفتت إلى أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة التوصيات، وإنما في مدى القدرة على تنفيذها على أرض الواقع، خاصة فيما يتعلق بتوفير كوادر مؤهلة وعدد كافٍ من الأخصائيين الاجتماعيين داخل المدارس، إلى جانب ضمان جدية برامج التدريب وعدم تحولها إلى إجراءات شكلية.

واختتمت النائبة بالتأكيد على أن نجاح المقترح يتوقف على وجود آليات تنفيذ واضحة ورقابة فعالة ومؤشرات لقياس الأداء، مع ضرورة تحقيق توازن دقيق بين حماية الطفل واحترام خصوصيته، مشددة على أن حماية الطلاب لا تتحقق بالشعارات، بل عبر منظومة متكاملة من التطبيق والرقابة والمتابعة المستمرة.