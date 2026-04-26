برلمانية تشيد بمقترح حماية الطلاب بالمؤسسات التعليمية: خطوة أساسية للوقاية داخل المدارس

أعربت النائبة ماريز إسكندر، عضو مجلس النواب، عن دعمها لمقترح تعزيز آليات حماية الطلاب داخل المؤسسات التعليمية، مؤكدة أنه يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة آمنة للأطفال والحد من حوادث الاعتداء.

وأشادت في تصريحات خاصة بما تضمنه المقترح من توصيات، خاصة ما يتعلق بتدريب العاملين في المدارس على اكتشاف علامات الإساءة وطرق التعامل معها، إلى جانب تعيين مسؤول مختص بحماية الطفل داخل كل مدرسة، وتنظيم بيئة العمل بما يمنع الانفراد غير الآمن بالأطفال.

وأكدت ماريز إسكندر أن تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين يمثل عنصرًا محوريًا في نجاح هذه المنظومة، موضحة أن الأخصائي المؤهل يمكنه مساعدة الأطفال على التعبير عما يتعرضون له داخل المدرسة أو المنزل، وهو ما يسهم في الكشف المبكر عن أي مشكلات.

وأضافت أن هذه الخطوات لا تقتصر فقط على الحماية، بل تمتد إلى تعديل سلوك الأطفال وتعزيز التواصل داخل الأسرة، بما يخلق بيئة أكثر استقرارًا للطفل داخل وخارج المدرسة.

وشدّدت على أهمية تفعيل برامج التوعية للطلاب وأولياء الأمور، باعتبارها جزءًا أساسيًا من الوقاية، مؤكدة أن تطبيق هذه التوصيات بشكل فعّال سيسهم في تقليل الظواهر السلبية داخل المدارس وتعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.