برلمان

برلماني : كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة الدولة المصرية

النائب أسامة مدكور
محمد الشعراوي

أكد النائب أسامة مدكور، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد التنظيم بحزب مستقبل وطن، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء جاءت معبرة عن مرحلة دقيقة تمر بها الدولة المصرية، ورسخت مجموعة من الرسائل الاستراتيجية التي تعكس قوة الدولة وصلابة مؤسساتها.

وأوضح “مدكور”، في بيان له، أن احتفال مصر بذكرى تحرير سيناء ليس مجرد استدعاء لحدث تاريخي، بل هو تأكيد مستمر على ثوابت الدولة المصرية التي لا تقبل التفريط في أرضها، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تجسد إرادة شعب استطاع أن يسترد أرضه ويحافظ عليها.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن حديث الرئيس عن تضحيات القوات المسلحة والشرطة يعكس حجم البطولات التي قدمها أبناء الوطن في سبيل حماية الأرض وصون مقدراتها، مؤكدًا أن هذه التضحيات كانت الأساس الذي انطلقت منه الدولة نحو تحقيق الأمن والاستقرار.

وأضاف أن كلمة الرئيس حملت تأكيدًا واضحًا على التحول من مرحلة تحرير الأرض إلى مرحلة تعميرها، وهو ما يتجسد في المشروعات القومية التي تشهدها مختلف ربوع الجمهورية، وعلى رأسها سيناء، التي أصبحت نموذجًا متكاملًا للتنمية الشاملة.

ولفت “مدكور” إلى أن استعراض الرئيس للتحديات الإقليمية والدولية، وما خلفته من ضغوط اقتصادية، يعكس وعي القيادة السياسية بحجم المسؤوليات، وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

وشدد على أن تأكيد الرئيس على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، يعكس الدور المحوري لمصر في دعم قضايا المنطقة والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأكد أن كلمة الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة نحو المستقبل، تقوم على التوازن بين القوة والتنمية، داعيًا جموع المصريين إلى التكاتف والاصطفاف الوطني لمواصلة مسيرة البناء وتحقيق تطلعات الدولة المصرية.

النائب أسامة مدكور مجلس الشيوخ البرلمان مستقبل وطن

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
