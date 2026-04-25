برلمانية: تحرير سيناء نقطة تحول في تاريخ مصر.. والتنمية تجسيد حقيقي لقوة الدولة

أكدت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا لإرادة الشعب المصري وصلابة مؤسساته، مشيرة إلى أن هذا اليوم العظيم لا يعبر فقط عن استعادة الأرض، بل عن انتصار الإرادة الوطنية وقدرة الدولة على فرض سيادتها والحفاظ على مقدراتها.

وأضافت "شاهين"، في تصريحات اليوم، أن تحرير سيناء لم يكن نهاية المعركة، بل كان بداية لمسار طويل من العمل الجاد، حيث واجهت الدولة تحديات أمنية جسيمة، خاصة مع تصاعد خطر الإرهاب، مؤكدة أن القوات المسلحة والشرطة نجحتا في خوض معركة شرسة لتطهير الأرض والحفاظ على استقرارها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة في سيناء يعكس رؤية متكاملة للدولة المصرية، تقوم على تحقيق التوازن بين تثبيت دعائم الأمن وإطلاق مشروعات التنمية، بما يضمن استدامة الاستقرار وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وأشارت إلى أن سيناء أصبحت اليوم ساحة للتنمية الحقيقية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية ضخمة في مجالات البنية التحتية، والطرق، والتجمعات العمرانية، والزراعة، فضلًا عن تعزيز فرص الاستثمار، وهو ما يؤكد أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحويل سيناء إلى ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن المرحلة الحالية تمثل امتدادًا طبيعيًا لبطولات الماضي، ولكن بأدوات جديدة تعتمد على البناء والتطوير، مشددة على أن تعمير سيناء هو الضمان الحقيقي للحفاظ عليها وتعزيز الأمن القومي المصري.