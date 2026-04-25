برلماني: تحرير سيناء ملحمة خالدة وكلمة الرئيس السيسي ترسم ملامح مرحلة جديدة من البناء والاستقرار

أكد النائب مجدي مسعود، عضو مجلس النواب، أن ذكرى تحرير سيناء ستظل رمزًا خالدًا لقدرة الدولة المصرية على استعادة حقوقها كاملة، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة تعكس تضحيات عظيمة قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الحفاظ على تراب الوطن.

وهنأ مسعود الشعب المصري بهذه الذكرى الوطنية، مؤكدًا أن سيناء لم تعد فقط أرضًا تم تحريرها، بل أصبحت نموذجًا واضحًا لإرادة الدولة في التنمية والتعمير، في ظل ما تشهده من مشروعات قومية غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بتحرير سيناء حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها التأكيد على أن معركة استرداد الأرض تحولت إلى معركة بناء وتنمية شاملة، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن استعراض الرئيس لحجم التحديات التي مرت بها مصر، سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، يؤكد قدرة الدولة على الصمود وتحقيق التوازن رغم الأزمات، وهو ما جعل مصر واحة للأمن والاستقرار في منطقة تعج بالاضطرابات.

وأضاف أن تأكيد الرئيس على ثوابت السياسة الخارجية المصرية، خاصة ما يتعلق باحترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها، يعكس دور مصر المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، فضلًا عن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب مجدي مسعود أن كلمة الرئيس عكست أيضًا حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستمرار العمل على تحسين مستوى المعيشة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات.

وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع، والبناء على ما تحقق من إنجازات، للحفاظ على أمن واستقرار الدولة المصرية، ومواصلة مسيرة التنمية.

ودعا عضو مجلس النواب جموع المصريين إلى استلهام روح النصر والعمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن، مؤكدًا أن مصر قادرة على تجاوز التحديات وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائها.