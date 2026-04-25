الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى تحرير سيناء تعكس عقيدة الدولة لحماية الأرض وبناء المستقبل

رضا فرحات
رضا فرحات
عبد الرحمن سرحان

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لتحرير سيناء عكست بوضوح عقيدة الدولة الراسخة في حماية الأرض وصون السيادة، بالتوازي مع المضي قدما في مسار البناء والتنمية مشيرا إلى أن الخطاب جاء شاملا، حيث لم يقتصر على استحضار لحظة تاريخية فارقة، بل قدم قراءة متكاملة لمسيرة الدولة من استرداد الأرض إلى تثبيت أركان الاستقرار والانطلاق نحو المستقبل.

وأشار فرحات إلى أن تحرير سيناء لم يكن مجرد إنجاز عسكري أو دبلوماسي، بل كان تعبيرا صادقا عن إرادة وطنية صلبة، نجحت في فرض معادلة واضحة قوامها أن الحقوق لا تفرط وأن الحفاظ عليها يتطلب جاهزية مستمرة ووعيا مجتمعيا متماسكا وتأكيد الرئيس على تضحيات القوات المسلحة والشرطة يعكس تقدير الدولة العميق لمؤسساتها الوطنية، ويجسد إدراكا لحجم ما قدمه أبناء الوطن من بطولات في سبيل حماية أمنه واستقراره.

وأوضح فرحات أن تناول الرئيس للتحديات الاقتصادية والإقليمية والدولية يعكس شفافية الطرح وواقعية الرؤية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن يجمع بين الحفاظ على الاستقرار الداخلي ومواصلة تنفيذ خطط التنمية و هذا التوازن يمثل أحد أهم عوامل صمود الدولة وقدرتها على تجاوز الأزمات، في ظل بيئة إقليمية شديدة التعقيد.

ولفت أستاذ العلوم السياسية إلى أن رسائل الرئيس بشأن السياسة الخارجية تعكس ثبات الموقف المصري القائم على احترام سيادة الدول ورفض التدخل في شؤونها، إلى جانب التمسك بالحلول السياسية كمسار أساسي لتسوية النزاعات كما شدد على أن تأكيد مصر الدائم على دعم القضية الفلسطينية ورفض أي محاولات للتهجير القسري يعبر عن التزام تاريخي ثابت، ويعزز من دورها المحوري في الدفاع عن القضايا العربية وتحقيق الاستقرار الإقليمي.

وأضاف فرحات أن الربط الذي طرحه الرئيس بين معركة التحرير ومعركة البناء والتنمية يعكس رؤية استراتيجية عميقة، مفادها أن حماية الوطن لا تكتمل إلا بتعميره وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة مشيرا إلى أن ما تشهده سيناء من مشروعات قومية يمثل ترجمة عملية لهذه الرؤية، ويؤكد أن التنمية باتت تمثل خط الدفاع الأساسي عن الأمن القومي، بما يعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات وصون مقدراتها.

وشدد فرحات علي أن كلمة الرئيس حملت رسائل طمأنة وثقة في قدرة الدولة والمجتمع على الاستمرار في مسار التقدم، داعيا إلى تعزيز روح التكاتف الوطني والعمل المشترك، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للأجيال القادمة.

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
