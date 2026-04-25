الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زيادة جديدة في الإيجار القديم 15% بدءًا من هذا الموعد.. اعرف هتدفع كام؟

عبد العزيز جمال

بدأ العد التنازلي رسميًا لتطبيق زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% وفقًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والذي نص على تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، مع إقرار زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الزيادة الجديدة اعتبارًا من أغسطس 2026، في إطار خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات بدأت في أغسطس 2025، وتنتهي في 5 أغسطس 2032، بهدف الوصول إلى قيمة إيجارية أكثر توازنًا تدريجيًا.

ويبحث ملايين المستأجرين حاليًا عن تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15% وقيمة الإيجار الجديدة المنتظرة بداية من أغسطس المقبل، خاصة بعد بدء تنفيذ القانون الجديد على الوحدات السكنية في مختلف المحافظات.

زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15%

تنص المادة السادسة من قانون الإيجار القديم على أن تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بنسبة 15% زيادة تراكمية، وهو ما يعني أن الزيادة تُحسب على قيمة الإيجار في السنة السابقة مباشرة، وليس على القيمة الأصلية للعقد.

وهذا النظام يؤدي إلى ارتفاع تدريجي في زيادة الإيجار القديم 15% عامًا بعد آخر، بما يضمن انتقالًا مرحليًا دون قفزات كبيرة في قيمة الإيجار.

ويعد هذا التعديل من أبرز البنود التي جاءت ضمن القانون الجديد لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر خلال المرحلة الانتقالية المحددة.

تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات

اعتمدت اللجان المختصة تصنيف المناطق السكنية على مستوى الجمهورية إلى ثلاث فئات رئيسية، وهي:

  • مناطق متميزة
  • مناطق متوسطة
  • مناطق اقتصادية

وبناءً على هذا التصنيف، تم تحديد القيم الإيجارية الجديدة عند بدء تنفيذ القانون في أغسطس 2025، حيث تم رفع الإيجارات وفقًا لموقع الوحدة وطبيعة المنطقة.

ويؤثر هذا التصنيف بشكل مباشر على قيمة زيادة الإيجار القديم 15% التي سيتم تطبيقها في أغسطس 2026.

الحد الأدنى للإيجار حسب نوع المنطقة

حدد القانون الحد الأدنى للقيمة الإيجارية للوحدات السكنية بعد التعديل الأول كما يلي:

  • المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا
  • المناطق المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا
  • المناطق المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا

ويتم احتساب زيادة الإيجار القديم 15% سنويًا على هذه القيم أو على القيمة الفعلية المقررة، أيهما أكبر، ما يرفع قيمة الإيجار تدريجيًا مع مرور السنوات.

هتدفع كام بعد زيادة أغسطس 2026؟

مع بدء تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% اعتبارًا من أغسطس المقبل، ستصبح القيم الجديدة على النحو التالي:

أولًا: المناطق الاقتصادية

إذا كانت القيمة الإيجارية الحالية 250 جنيهًا، فإن الزيادة السنوية ستكون:

250 + 15% = 287.5 جنيه

أي أن المستأجر في المناطق الاقتصادية سيدفع 287.5 جنيه شهريًا كحد أدنى بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%.

ثانيًا: المناطق المتوسطة

إذا كانت القيمة الحالية 400 جنيه، تصبح بعد الزيادة:

400 + 15% = 460 جنيهًا

أي أن الحد الأدنى للإيجار في المناطق المتوسطة سيصل إلى 460 جنيهًا شهريًا بعد تطبيق زيادة الإيجار القديم 15%.

ثالثًا: المناطق المتميزة

إذا كانت القيمة الحالية 1000 جنيه، تصبح بعد الزيادة:

1000 + 15% = 1150 جنيهًا

أي أن المستأجر في المناطق المتميزة سيدفع 1150 جنيهًا شهريًا كحد أدنى مع بدء تنفيذ زيادة الإيجار القديم 15% في أغسطس.

الزيادة مستمرة حتى 2032

بحسب القانون الجديد، فإن زيادة الإيجار القديم 15% ستُطبق سنويًا بصورة تراكمية حتى نهاية الفترة الانتقالية المحددة في 5 أغسطس 2032.

وهذا يعني أن القيمة الإيجارية سترتفع كل عام بنسبة 15% على آخر قيمة تم تحصيلها، وهو ما يؤدي إلى زيادات تدريجية متواصلة خلال السنوات المقبلة.

ويهدف هذا النظام إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مع منح المستأجرين فترة زمنية كافية للتكيف مع الزيادات الجديدة.

لماذا تم تطبيق الزيادة السنوية؟

جاء قرار زيادة الإيجار القديم 15% في إطار معالجة التشوهات الممتدة في منظومة الإيجارات القديمة، والتي ظلت لعقود طويلة بقيم منخفضة لا تتناسب مع القيمة السوقية الحالية للعقارات.

وتسعى الدولة من خلال هذه الزيادة التدريجية إلى تحقيق قدر من العدالة بين الطرفين، دون تحميل المستأجرين أعباء مفاجئة، عبر فترة انتقالية طويلة نسبيًا.

كما يهدف القانون إلى تحديث منظومة الإيجارات بما يواكب المتغيرات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

اهتمام واسع من المستأجرين

أثار تطبيق زيادة الإيجار القديم 15% اهتمامًا واسعًا بين المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر أغسطس، حيث يترقب المستأجرون قيمة الزيادة الجديدة ومدى تأثيرها على التزاماتهم الشهرية.

ويزداد البحث حاليًا عن تفاصيل زيادة الإيجار القديم 15% لمعرفة القيمة الجديدة المستحقة في كل فئة من الفئات السكنية، وسط تساؤلات حول الزيادات المتراكمة في السنوات المقبلة.

