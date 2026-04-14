قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
السعودية تحسم موقفها | مجلس الوزراء يندد بالهجمات الإيرانية .. ويشيد بقدرات الدفاع
طفرة دولارية في مصر | تحويلات قياسية وانتعاش السياحة وعودة الأموال الساخنة تعيد رسم خريطة الاقتصاد .. خبير يوضح
الوزير : النقل تواصل تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير شبكة الطرق في سيناء
فى ختام التعاملات | قفزة عالمية بـ100 دولار .. لماذا تراجع الذهب في مصر 5 جنيهات؟
صندوق النقد: الاقتصاد العالمي قادر على التعافي بشرط وقف حرب الشرق الأوسط سريعا
كنكة بن تفوّقني مفوقتش | هانى محروس يحقق قفزة عالمية بـ سطلانة
موسم صفري .. محمد صلاح يودّع دوري أبطال أوروبا في ليلة سقوط ليفربول
7 طرق رسمية لحجز تذاكر قطارات السكة الحديد .. ووسائل الدفع
"حماقة أمريكية".. وزيرة الخزانة البريطانية تهاجم استراتيجية ترامب في حرب إيران
الحرارة تلامس الـ40 .. موجة شديدة الحرارة تبدأ غدًا والأرصاد تحذر
مش ملزمة تفرش.. عالم بالأزهر: المرأة غير مطالبة بأي أعباء مالية لتجهيز بيت الزوجية
ڤرناس حفظي الصحفية بـ صدى البلد تحاضر لطلاب اللغة العبرية بـ آداب عين شمس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

20 ضعفًا .. تحرك برلماني عاجل بشأن قانون الإيجار القديم

الإيجار القديم
الإيجار القديم
حسن رضوان

تقدم النائب عاطف المغاوري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب موجة الي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، بشأن التداعيات السلبية لتطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالعلاقات الإيجارية، والذي بدأ العمل به في أغسطس الماضي.

وأكد المغاوري في تصريحات خاصة له أن التطبيق العملي للقانون كشف عن اختلالات واضحة في تحقيق العدالة بين المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتقسيم المناطق إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما ترتب عليه من زيادات كبيرة في القيمة الإيجارية وصلت إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات، وهو ما أدى إلى مفارقات غير منطقية، حيث تجاوزت إيجارات بعض الوحدات الاقتصادية نظيرتها في المناطق المميزة.

وطالب النائب الحكومة بتوضيح حجم تأثر الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها أسر «تكافل وكرامة»، إلى جانب أصحاب المعاشات، في ظل ارتفاع القيم الإيجارية، متسائلًا عن مدى توافق ذلك مع العدالة الاجتماعية.

وأشار المغاوري إلى تصاعد النزاعات بين الملاك والمستأجرين بشكل ملحوظ، حيث امتلأت ساحات المحاكم بالقضايا، إلى جانب تزايد المحاضر في أقسام الشرطة، وهو ما يهدد استقرار المجتمع ويزيد من حدة التوتر بين الطرفين.

كما تساءل عن الفلسفة القانونية التي تميز بين المؤجر والمستأجر في إجراءات التقاضي، وما إذا كان ذلك يحقق التوازن المطلوب أم يخل بحقوق أحد الطرفين.

وتطرق إلى ضعف الإقبال على منصة «البديل» التابعة لوزارة الإسكان، رغم مد فترات التسجيل، مطالبًا بكشف دلالات ذلك، وعلاقته بتوجه الوزارة نحو تقليل الاعتماد على نظام التمليك في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

واختتم المغاوري طلبه بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة المختصة، لبحث الأثر التشريعي الكامل للقانون، ومدى توافقه مع أهدافه في تحقيق العدالة والاستقرار السكني.

العلاقات الإيجارية النائب عاطف المغاوري لجنة الشئون الدستورية مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
طريقة عمل فطيرة الجلاش بالجبنة في الطاسة
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
كيف يؤثر ارتفاع ضغط الدم على الجسم دون أن تشعر؟
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
مخاطر مشروبات الطاقة الصحية
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
لماذا يحمي لقاح الإنفلونزا من الزهايمر؟
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد