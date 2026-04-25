عملت عملية وتطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنانة إيمان

كشفت الفنانة إيمان عن تعرضها لأزمة صحية شديدة أسفرت عن دخولها المستشفى وإجراء عملية جراحية دقيقة فى يدها.

وقالت إيمان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "ألف شكر لكل حبايبي لدعواتكم ليا بالشفاء، عملت عملية صعبة في الإيد، ادعوا لي بالشفاء العاجل".

وكانت نشرت إيمان صورًا من الفحوصات والتحاليل التي خضعت لها، وكشفت من خلالها عن إجراء جراحة دقيقة في معصم اليد لتركيب شرائح طبية.

مسلسل عيون القلب آخر أعمال إيمان

يذكر أن آخر أعمالها كان مسلسل عيون القلب عام 2015، الذي شاركت في بطولته إلى جانب رانيا يوسف، قبل أن تغيب عن الساحة الفنية، رغم تاريخها الحافل بالأعمال المميزة، من بينها مسلسل "هوانم جاردن سيتي" وأعمال أخرى تركت بصمة لدى الجمهور.