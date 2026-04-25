موعد صرف تكافل وكرامة مايو 2026 وقيمة الدعم الإضافي

عبد الفتاح تركي

موعد صرف تكافل وكرامة مايو 2026 وقيمة الدعم الإضافي .. يتزايد اهتمام ملايين المواطنين بموعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مايو 2026، بالتزامن مع استمرار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجا، خاصة بعد تطبيق الزيادة الأخيرة التي أقرّتها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية. ويبحث المستفيدون عن تفاصيل الصرف وقيمة الدعم الإضافي، إلى جانب طرق الاستعلام والتسجيل في البرنامج.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة مايو 2026

من المقرر أن يتم صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، وهو الموعد المحدد لصرف المستحقات لجميع المستفيدين على مستوى الجمهورية. ويشمل الصرف حاملي بطاقات ميزة، حيث يمكنهم الحصول على الدعم من خلال ماكينات الصراف الآلي، إضافة إلى منافذ الصرف المعتمدة، بما يضمن سهولة الوصول إلى المستحقات دون تزاحم.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير

يأتي انتظام موعد الصرف في إطار خطة تستهدف تسهيل حصول المواطنين على الدعم النقدي بشكل دوري، بما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه بعض الفئات.

تفاصيل الدعم الإضافي ومنحة التموين

بالتوازي مع صرف معاش تكافل وكرامة، يتم تقديم دعم إضافي في صورة منحة تموينية عن شهر أبريل 2026، حيث تبلغ قيمة المنحة 400 جنيه لكل بطاقة تموينية مستحقة. ويستفيد من هذه المنحة نحو 10 ملايين بطاقة تموينية، بما يعادل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأكثر احتياجا.

كما يتم صرف مقررات التموين الخاصة بشهر أبريل، بواقع 50 جنيها لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية، وهو ما يمنح المواطنين القدرة على شراء السلع الغذائية الأساسية المدعمة، ويعزز من استقرار أوضاعهم المعيشية.

خطوات التسجيل في برنامج تكافل وكرامة

يمكن للمواطنين الراغبين في الانضمام إلى برنامج تكافل وكرامة التوجه إلى أقرب وحدة اجتماعية، وتقديم المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل. وتشمل هذه المستندات صورة من بطاقة الرقم القومي، وشهادات ميلاد الأبناء، إلى جانب وثائق الزواج أو الطلاق إن وجدت.

معاش تكافل وكرامة

كما تتضمن الإجراءات تقديم تقارير طبية في الحالات المرضية، وهو ما يساعد الجهات المختصة على تقييم الحالة الاجتماعية والصحية للمتقدمين، وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2026

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة الاستعلام الإلكتروني عن حالة القبول في برنامج تكافل وكرامة، حيث يمكن للمواطنين استخدام الرقم القومي للدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة. ويتم ذلك من خلال اختيار خدمة الاستعلام، ثم إدخال البيانات المطلوبة للحصول على النتيجة.

وتسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد على المواطنين، حيث يمكنهم متابعة طلباتهم بسهولة دون الحاجة إلى التوجه إلى المكاتب الحكومية، وهو ما يعكس التوسع في تقديم الخدمات الرقمية.

تكافل وكرامة

طرق تقديم الشكاوى والتظلمات

في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات، يمكن للمستفيدين التواصل مع الجهات المختصة عبر الخط الساخن 1968، أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي. وتأتي هذه القنوات لتوفير وسيلة مباشرة للتواصل، وضمان سرعة التعامل مع المشكلات التي قد تواجه المواطنين أثناء صرف الدعم أو التسجيل في البرنامج.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي مجموعة من الشروط الأساسية للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، حيث يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومقيما داخل البلاد. كما يشترط في بعض الحالات ألا يقل عمر المستفيد عن 65 عاما.

ومن بين الشروط أيضا عدم الحصول على دخل ثابت من القطاع الحكومي أو الخاص، وأن يكون المتقدم من ذوي الإعاقة أو من المرضى المزمنين. وبالنسبة للأسر التي لديها أطفال في مراحل التعليم، يجب أن يكون معدل حضور الأطفال لا يقل عن 80%، لضمان استمرار الاستفادة من الدعم.

كما يشترط عدم امتلاك المتقدم لأي أراض زراعية أو عقارات، وألا يتجاوز الدخل التأميني الشهري 400 جنيه، وهو ما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

تحديث بيانات تكافل وكرامة 2026

أهمية برنامج تكافل وكرامة في دعم الأسر

يعد برنامج تكافل وكرامة من أبرز برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، حيث يوفر دعما نقديا منتظما يسهم في تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب دعم إضافي في بعض الفترات.

وتواصل الدولة تطوير هذا البرنامج من خلال التوسع في قاعدة المستفيدين وتحسين آليات الصرف والاستعلام، بما يعزز من كفاءة منظومة الدعم ويحقق العدالة الاجتماعية.

