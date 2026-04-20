كيف يتم تحويل مستفيدي مبادرة تكافل وكرامة إلى شركاء في التنمية؟

أكد الدكتور عمر حمزة، مدير مبادرة لا أمية مع تكافل بوزارة التضامن الاجتماع، أن مبادرة «لا أمية مع تكافل» تستند إلى تحويل المستفيدين من الدعم النقدي إلى شركاء فاعلين في التنمية، عبر ربط استمرار الدعم بشروط التعليم والصحة، بما يضمن تحسين جودة حياة الأسر وتأهيلها للاعتماد على نفسها.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن المبادرة نجحت في الوصول إلى أكثر من 570 ألف مستفيد، من خلال الانتشار الواسع لوحدات التضامن الاجتماعي على مستوى القرى، مع توفير مرونة في أماكن الدراسة، والاستعانة بمدرسين من نفس المجتمعات المحلية، إلى جانب تطبيق منهج «حياة كريمة» الذي يركز على تنمية مهارات القراءة والوعي الحياتي.

وأضاف أن المبادرة تعتمد على فهم دوافع التعلم لدى المستفيدين، سواء لتحسين مستوى أبنائهم الدراسي أو إدارة شؤونهم اليومية، مؤكدًا أن محو الأمية لم يعد مجرد تعليم، بل بناء إنسان قادر على المشاركة الفعالة في المجتمع.