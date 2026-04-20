لحماية الطفل في البيئة الرقمية.. وزيرة التضامن تطير إلى تركيا

غادرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين إلى أنقرة، وذلك من أجل المشاركة في اجتماع المائدة المستديرة حول "تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية" المقرر عقده بأنقرة في الفترة من 21 إبريل إلى 22 إبريل.

وتأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في الاجتماع بناء على الدعوة الموجهة من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية، حيث من المقرر أن تلتقي الوزيرتان لبحث سبل أوجه التعاون بين الجانبين في عدد من مجالات التعاون المشتركة.

كما من المقرر أن تعقد وزيرة التضامن الاجتماعي مجموعة من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع مع الوزراء والوفود المشاركين لتبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون في برامج الحماية والتنمية الاجتماعية.