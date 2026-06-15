نائب لبناني: إيران تستغل لبنان لجني مكاسب من المفاوضات مع أمريكا

قالت الدكتورة نجاة عون صليبا، عضو مجلس النواب اللبناني، إنه من الواضح أن إيران ما زالت تستعمل لبنان ساحةً لتحقيق مكاسب في مفاوضاتها، واليوم أيضًا بدا واضحًا أنها واصلت استخدام حزب الله، من خلال إرسال مسيّرات باتجاه شمال إسرائيل، ثم تأتي الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، وهكذا تستمر دائرة الأخذ والرد.

وأضافت خلال مداخلة في برنامج "ملف اليوم"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية آية لطفي: "في النهاية، نحن الساحة التي تدفع الثمن، وأهلنا الذين يتعرضون لقصف متواصل في الجنوب لا يبدو أن هناك أي اعتبار لهم، ولا لأرواحهم ولا لأرزاقهم، فإيران من وجهة النظر هذه، استخدمت لبنان منذ عام 2023 وحتى الآن كورقة؛ مرة تحت عنوان الإسناد، ومرة تحت عناوين أخرى، والآن كورقة تفاوض".

وواصلت: "نحن نعلم أن إسرائيل هي الطرف المعتدي على لبنان، وهي التي تقوم بالقتل والقصف، لكن هذا لا يعني إعطاءها ذرائع إضافية لمواصلة استهداف لبنان".

استكملت: "موقف رئيس الجمهورية وموقف رئيس الوزراء كانا واضحين جدًا: لا تدخل إيراني، ولا استخدام للبنان كساحة حرب من أجل تحقيق مكاسب في مفاوضات لا تعنينا أساسًا".

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