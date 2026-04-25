برشلونة يتقدم على خيتافي بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة برشلونة على خيتافي بتقدم الضيوف بهدف نظيف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، السبت، على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الإسباني.

سجل فيرمين لوبيز هدف برشلونة الأول في الدقيقة 45 قبل نهاية الشوط الأول.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين،أراوخو، كانسيلو.

الوسط: رونى، بيدري، أولمو

الهجوم: جافي، فيرمين لوبيز،ليفاندوفسكي.

ويحاول برشلونة تحقيق الانتصار في مباراة اليوم، مستغلًا تعثر منافسه التقليدي ريال مدريد الذي سقط في فخ التعادل الإيجابي أمام ريال بيتيس 1-1 في ذات الجولة، خلال المواجهة التي أٌقيمت مساء أمس الجمعة.

على الجهة الآخرى، يطمح خيتافي صاحب الأرض والجمهور في تحقيق الانتصار لتحسين مكانه بجدول الترتيب، إذ يحتل المركز السادس برصيد 44 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة، مبتعدًا بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الذي يمتلك 74 نقطة محتلًا بها وصافة الترتيب.