انتقد رئيس الجالية.. طارق الشناوي: لايحق لأحد الحديث عن حالة هاني شاكر

انتقد الناقد الفنى طارق الشناوى، تصريحات رئيس الجالية المصرية فى فرنسا، صالح فرهود، بشأن الحالة الصحية للفنان هانى شاكر .

وكتب طارق الشناوى، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «رئيس الجالية المصرية فى فرنسا لا يحق له أن يتحدث عن الحالة الصحية لهانى شاكر لأنه حقيقة لا يعرف أى شيء عن هانى شاكر».

وأضاف: «ما هو معنى أن يتناول فى مداخلة تليفزيونية كل التفاصيل عن هانى والكل يعلم أنه لا يعلم وغير مسموح له أو لغيره أن يعرف بالضبط طبيعة الوضع الصحى لمطربنا الكبير الذى لا نملك له الآن سوى الدعاء بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية».

واختتم طارق الشناوى : «اتمنى عندما لا نعلم إجابة سؤال أن نتحلى بفضيلة الصمت والاعتذار عن الإجابة».