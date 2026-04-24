يارب ترجع بالسلامة.. إيناس عز الدين تدعم هاني شاكر في أزمته الصحية

حرصت الفنانة إيناس عز الدين على توجيه رسالة دعم مؤثرة للفنان هاني شاكر، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها معبرة عن محبتها وتقديرها الكبير له.

ونشرت إيناس عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي كلمات حملت مشاعر صادقة، قالت فيها: مليون ألف ضحكة وضحكة بعشق ضحكتك يارب، يا قادر على كل شيء، ترجع لنا بالسلامة يا رب العالمين ولكل محبينك.

ولاقت رسالة إيناس عز الدين تفاعلًا واسعًا من جمهور ومتابعي الفنان هاني شاكر، الذين شاركوها الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدين مكانته الكبيرة في قلوب محبيه داخل مصر وخارجها.

هانى شاكر

ويتواجد الفنان هانى شاكر حاليًا داخل أحد المستشفيات فى فرنسا، حيث يخضع لرعاية طبية مكثفة بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الفترة الأخيرة.

ويحصل هاني شاكر على رعاية طبية كاملة داخل المستشفى، مع إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر، في إطار خطة علاجية تهدف إلى تحسين حالته واستقرارها في أقرب وقت.

ويُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث يمتلك مسيرة فنية حافلة تمتد لعقود، قدم خلالها العديد من الأعمال التي تركت بصمة واضحة في تاريخ الأغنية العربية، ما جعله يحظى بمحبة جماهيرية كبيرة ودعم مستمر في مختلف الظروف.

تأتي هذه الرسائل الإنسانية من نجوم الوسط الفني لتؤكد روح التضامن والدعم المتبادل بينهم، خاصة في الأوقات الصعبة، وهو ما يعكس قوة العلاقات داخل المجتمع الفني وحرصهم على الوقوف بجانب بعضهم البعض.