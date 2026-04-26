ضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية.. غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية وضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية بمناطق في جنوب لبنان، على نطاق جغرافي واسع من البلدات الحدودية، بحسب قناة روسيا اليوم.



يأتي ذلك عقب توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد أهداف تابعة لـحزب الله، وضرب مواقع للحزب بـ"شدة".



وبحسب المعطيات الميدانية، استهدفت الغارات بلدات عدة بينها حداثا لمرتين على التوالي، وزبقين، والسلطانية، وخربة سلم، والبازورية، والسماعية، ومحيط المعلية، إضافة إلى قصف طال مناطق بنت جبيل وكونين وصفد البطيخ ووادي العزية.





كما نفذ الطيران المسير ضربات على يحمر الشقيف، في حين استهدف القصف المدفعي مناطق واسعة شملت حولا، القنطرة، دير سريان، الطيري، الشعيتية والقصير.





و نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف داخل عدد من البلدات الحدودية، بينها الخيام، حولا، القنطرة، الطيبة، الناقورة، يارون وميس الجبل.