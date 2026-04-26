قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الإجازة الرسمية في مصر
رحيل الفنان السوري أحمد خليفة بعد مسيرة حافلة في المسرح والدراما
رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب
مصرع 7 أشخاص و إصابة 20 آخرين في تفجير بجنوب غربي كولومبيا
هل يجب مراعاة الأعراف المجتمعية في الإعلانات التجارية؟.. دار الإفتاء ترد
وصل لـ 52.61 جنيه.. أعلى سعر دولار في البنوك| تفاصيل
ضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية.. غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
مقترح برلماني لحماية الأطفال بالمؤسسات التعليمية.. نواب: حماية الطلاب تبدأ من الأسرة والمدرسة وتدريب الإخصائيين
الزمالك يوفر رحلات لجماهيره إلى الجزائر لدعم الفريق في نهائي الكونفدرالية|تفاصيل
في اتصال هاتفي.. «عراقجي» يطلع نظيره التركي على التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار
عقوبات رادعة على مُوثّق الزواج المُخالف.. الحبس والغرامة والعزل من الوظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية.. غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

نفذ الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، سلسلة غارات جوية وضربات مدفعية وتفجيرات ميدانية بمناطق في جنوب لبنان، على نطاق جغرافي واسع من البلدات الحدودية، بحسب قناة روسيا اليوم.


 يأتي ذلك عقب توجيهات مباشرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات ضد أهداف تابعة لـحزب الله، وضرب مواقع للحزب بـ"شدة".


وبحسب المعطيات الميدانية، استهدفت الغارات بلدات عدة بينها حداثا لمرتين على التوالي، وزبقين، والسلطانية، وخربة سلم، والبازورية، والسماعية، ومحيط المعلية، إضافة إلى قصف طال مناطق بنت جبيل وكونين وصفد البطيخ ووادي العزية.


 

كما نفذ الطيران المسير ضربات على يحمر الشقيف، في حين استهدف القصف المدفعي مناطق واسعة شملت حولا، القنطرة، دير سريان، الطيري، الشعيتية والقصير.


 

و نفذت القوات الإسرائيلية عمليات تفجير ونسف داخل عدد من البلدات الحدودية، بينها الخيام، حولا، القنطرة، الطيبة، الناقورة، يارون وميس الجبل.

الجيش الإسرائيلي غارات جنوب لبنان حزب الله الطيران

