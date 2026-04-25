برعاية وزيري التعليم العالي والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الدارتس المصرية

برعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وجوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، وبإشراف د.أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة الدارتس للجامعات والمعاهد العليا المصرية (طلاب وطالبات) بالتعاون مع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

أقيمت البطولة ضمن فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا دورة رقم (٥٣) بمشاركة (٥٠) طالبًا وطالبة من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وأسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

(الطلاب)

المركز الأول: يوسف حمدي كامل (الجامعة البريطانية في مصر).

المركز الثاني: محمد صلاح أحمد (التعليم العالي).

المركز الثالث: أحمد حماد رضا (جامعة الجلالة).

المركز الثالث: سيف الدين وائل محمد (جامعة قناة السويس).

(الطالبات)

المركز الأول: مريم حمدي كامل (جامعة قناة السويس).

المركز الثاني: ريتاج باسم المصيلحى (جامعة السلام).

المركز الثالث: شهد طارق غازي (جامعة قناة السويس).

المركز الثالث: بسملة محمد عبد اللطيف (جامعة الإسكندرية).