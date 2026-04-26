رجالة الزمالك تتصدّر المشهد.. مصطفى يونس يُفجّر مفاجأة: لا أتمنى فوز الأهلي بالبطولة لهذه الأسباب

تغنّى مصطفى يونس نجم الكرة المصرية السابق، بما يقدمه لاعبي الزمالك في الفترة الأخيرة في الدوري المصري والكونفدرالية



وقال مصطفى يونس في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: الزمالك لو مكسبش الدوري هتبقى مشكلة أنا قولت أتمنى الزمالك يفوز عشان الظروف اللي مر بيها.

وأضاف: أنا أتمنى الأهلي ميكسبش البطولة لأن لو الأهلي كسب مش هناخد بالنا من اللي حصل والأزمات اللي فيها وهنقول خدنا بطولات أنا ابن شرعي للنادي الأهلي من 15 سنة.



وتابع: تريزيجيه وزيزو وبن شرقي جم بقد كده ومعملوش بنكلة فيه رجالة في الزمالك عشان كده بيحققوا النجاحات عكس لاعيبة الأهلي باصين لبعض وده ليه بياخد أكتر مني ومش عارف إيه ومحدش بيعترف بالخطأ داخل النادي الأهلي.