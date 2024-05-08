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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تعلق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب عملية رفح

إسرائيل وأمريكا
إسرائيل وأمريكا

أفادت وكالة “فرانس برس" نقلا عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن قررت تعليق إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل بسبب "مخاوف" بشأن عملية رفح.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أوقفت شحنة أسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي اعتراضا على التحركات الواضحة التي قامت بها تل أبيب لغزو مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 

ويحاول بايدن تجنب هجوم واسع النطاق من قبل الإسرائيليين على رفح، حيث لجأ مئات الآلاف من الفلسطينيين هربا من القتال في أماكن أخرى في غزة. 

وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه بينما يبدو أن القادة الإسرائيليين يقتربون من اتخاذ قرار بشأن التوغل في رفح، "بدأنا في مراجعة عمليات النقل المقترحة لأسلحة معينة إلى إسرائيل. " 

وأضاف “ونتيجة لهذه المراجعة، أوقفنا شحنة واحدة من الأسلحة الأسبوع الماضي. وتتكون من 1800 قنبلة زنة 2000 رطل و1700 قنبلة زنة 500 رطل”.

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