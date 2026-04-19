توريد 26 ألف طن قمح بالوادي الجديد وحصاد 55 ألف فدان

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، استمرار حصاد وتوريد القمح للعام الجاري 2026، مؤكدًا أنه تم الانتهاء من حصاد نحو 55 ألف فدان من إجمالي مساحة 412706 فدان قمح على مستوى المحافظة.

توريد نحو 26 ألف و415 طنًا

وقال إن الكميات التي تم توريدها حتى اليوم الأحد بلغت نحو 26 ألفًا و415 طنًا، وذلك بصوامع الخارجة وشرق العوينات، بجانب توريد كميات لشركات المطاحن داخل وخارج المحافظة ومحطة التقاوي والبنك الزراعي.

وأشار المرسي إلى المتابعة اليومية والتنسيق الكامل بين مديرية الزراعة والتموين لحل أي مشكلات وتسهيل عملية التوريد، والتنسيق مع الجمعية الزراعية المركزية التي تقوم بالتنسيق مع التعاون الزراعي والجمعيات الزراعية المحلية لتجميع القمح من المزارعين وتوريده إلى صوامع الخارجة مساهمةً منهم في التيسير على المزارعين، مؤكدًا متابعة تسليم كافة المبالغ المالية للمزارعين والموردين.