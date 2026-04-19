قوة أمريكية تنسحب من منطقة مضيق هرمز بعد اشتباك مع الحرس الثوري

أعلنت وكالة "مهر" للأنباء أن القوات الأمريكية المتمركزة في مياه بحر عُمان اضطرت إلى الانسحاب من منطقة مضيق هرمز عقب اشتباك مع وحدات الحرس الثوري البحري الإيراني.





وأفادت الوكالة أنه ردا على إجراءات الرقابة التي اتخذها الحرس الثوري الإسلامي على خلفية إغلاق مضيق هرمز وعودة سفن تجارية هندية وبريطانية، أطلقت القوات الأمريكية النار على سفينة تجارية إيرانية لإجبارها على العودة إلى المياه الإقليمية الإيرانية.





وأضافت أنه "بفضل التواجد السريع والاستجابة الفورية لوحدات الحرس الثوري البحري لدعم السفينة الإيرانية، اضطرت القوات الأمريكية إلى الانسحاب من المنطقة".





يأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه منطقة مضيق هرمز توترا عسكريا متصاعدا بين إيران والولايات المتحدة. وكانت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني قد أعلنت رسميا مساء السبت إغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى ترفع واشنطن حصارها البحري عن الموانئ والسفن الإيرانية.





وأكد الحرس الثوري في بيان أن "أي محاولة للاقتراب من مضيق هرمز ستُعتبر تعاونا مع العدو وسيتم استهداف السفينة المخالفة".



