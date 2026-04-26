انت مش لوحدك.. «جاليليو» يوجّه رسالة لـ شيكو بانزا: «كنت بحمّسك بس.. بنحبك جدًا وأنت غالي علينا

وجّه محمد عبدالجليل “جاليليو” رسالة إلى نجم نادي الزمالك شيكو بانزا، عبر برنامج «زملكاوي» على قناة الزمالك.

وقال عبدالجليل: «بعيدًا عن مكسب الثلاث نقاط، الحقيقة — وما أدراك ما هذا المكسب — خد بالك يا عزيزي، انتصاران يا صديقي الزملكاوي خلال 50 يومًا على بطل أفريقيا، بشباك نظيفة في المباراتين، وبأداء أفضل فيهما، يجعلانك تصدق أن الأمر ليس مجرد أرقام، بل يمكنك أن تحقق كل شيء».

وتابع: «الفوز على أقوى فريق في مصر، على صعيد الاستقرار الفني مع مدربه للموسم الثالث، وعلى صعيد إرثه كبطل أفريقيا، والذي كان الأحق بلقب الدوري الموسم الماضي داخل الملعب، إضافة إلى امتلاكه قائمة هي الأكثر اكتمالًا وبدلاء على أعلى مستوى».

وأوضح: «أقول ذلك رغم حديث البعض عن غيابات وإصابات، لكن في النهاية هناك عناصر شاركت في آخر ربع ساعة، بينما أنت تعتمد على أدواتك المتاحة. وأنا آسف يا شيكو بانزا، كنت أحفزك فقط، ولا يوجد بيننا أي شيء، نحن نحبك كثيرًا وأنت غالٍ علينا».

وأضاف: «بعد الفوز على بيراميدز، ظهرت بعض الأصوات المشككة، لكن هناك حقائق يجب أن تُقال: الزمالك يجيد تحفيز نفسه في هذه المواجهات، وإذا لم تكن تعرف، تعال أعلّمك».

وأشار: «نحن، سواء داخل المنظومة أو عبر مواقع التواصل، نجحنا في خلق حالة من الحماس قبل المباراة، رغم أن العلاقة مع بيراميدز لم تكن سيئة منذ تأسيسه عام 2019».

واستكمل: «أجيد التحفيز والتركيز الذهني، وأتعامل مع مباريات بيراميدز كما أتعامل مع الأهلي، بنفس الجدية والاستعداد والثقة».

واختتم: «مواجهة الاثنين تبدو سهلة للأهلي في ظل إرهاق بيراميدز وغياب أربعة لاعبين، لكن ننتظر أن نرى قدراته الحقيقية في هذه المباراة».