بعد وفاته.. تعرّف على أسرار في حياة النجم السوري أحمد خليفة نجم «باب الحارة»

بعد إعلان وفاة الفنان السوري أحمد خليفة، عاد اسمه ليتصدر المشهد الفني والإعلامي، باعتباره واحداً من أبرز الوجوه التي رسخت حضورها في الدراما السورية عبر عقود طويلة من العمل المتواصل في المسرح والتلفزيون والسينما.

ورحل الفنان الراحل في العاصمة دمشق عن عمر ناهز 81 عاماً، وفق ما أعلنته نقابة الفنانين السوريين، التي نعته بكلمات مؤثرة، مشيدة بمسيرته الفنية الغنية وإسهاماته الكبيرة في تطوير الدراما السورية.

مسيرة فنية بدأت من المسرح

وُلد أحمد خليفة، واسمه الحقيقي أحمد مهدي، في دمشق عام 1945، وبدأ رحلته الفنية منذ ستينيات القرن الماضي من بوابة المسرح، حيث صقل موهبته ولفت الأنظار بأدائه المتميز، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى العمل في التلفزيون والسينما.

وكانت مشاركته في فيلم أحلام المدينة من أبرز محطاته المبكرة، إذ أسهم هذا العمل في ترسيخ حضوره الفني وفتح الطريق أمامه للمشاركة في أعمال أكبر وأكثر انتشاراً.

نجم “باب الحارة” وأدوار لا تُنسى

عرف الجمهور العربي الفنان أحمد خليفة بشكل واسع من خلال مشاركته في مسلسل باب الحارة، حيث قدم شخصية “أبو أحمد الزبال”، التي تركت بصمة خاصة لدى المشاهدين رغم بساطتها، لتصبح من الأدوار المحببة في العمل.

كما شارك في عدد كبير من المسلسلات التي شكلت جزءاً من ذاكرة الدراما السورية، من بينها الخوالي بدور “أبو جبري”، وليالي الصالحية، وزمان الصمت، ودنيا، إضافة إلى أعمال أخرى مثل “بكرا أحلى” و“العميل 1001” و“مرزوق على جميع الجبهات”.

حضور فني قائم على الخبرة والتنوع

تميّز الراحل بقدرته على أداء أدوار متنوعة، تراوحت بين الكوميدية والاجتماعية والشعبية، معتمداً على خبرة طويلة وتراكم فني جعلاه من الوجوه المألوفة لدى الجمهور السوري والعربي.

وكان عضواً في نقابة الفنانين السوريين، وحصل خلال مسيرته على عدة تكريمات تقديراً لعطائه الفني، كما عُرف بحياته العائلية المستقرة، إذ كان متزوجاً وله ولدان.

رحيل يترك فراغاً في الدراما السورية

برحيل أحمد خليفة، تخسر الساحة الفنية السورية أحد فنانيها الذين ساهموا في بناء ملامح الدراما المحلية، وتركوا أثراً لا يُنسى لدى الجمهور.

 وسيبقى إرثه الفني حاضراً في ذاكرة الأعمال التي شارك فيها، شاهداً على مسيرة امتدت لأكثر من نصف قرن من العطاء والإبداع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

600 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

صورة من الفندق

واقعة مثيرة للجدل .. إيقاف موظف مصري عن العمل في فندق بالسعودية وإحالته للتحقيق

البنزين

البنزين والسولار | موعد اجتماع لجنة التسعير في مصر

درجات الحرارة

الطقس غدا.. انخفاض مرتقب في درجات الحرارة وأمطار ورياح تضرب البلاد

إجازة في عيد العمال 2026

إجازة 3 أيام متواصلة.. بشرى للموظفين بشأن عطلة عيد العمال بعد قرار الحكومة

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

رسميًا.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 وعدد أيام الراحة للموظفين والطلاب

المجني عليه

جرح 20 سم.. مدير مركز شباب أبو حماد بالشرقية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه بسلاح أبيض

مجلس النواب

اشترت عربيات ودهب وشقق.. تفاصيل استيلاء موظفة حسابات على 17 مليون جنيه من عضو بالنواب

ترشيحاتنا

Images 2.0

أوبن إيه آي تطلق Images 2.0 بدعم عربي أوسع وقدرات بصرية أذكى

Galaxy Z Fold8

هاتف Galaxy Z Fold8 قد يحصل على ثقب أصغر للكاميرا الأمامية في الشاشة الخارجية

ديب سيك

ديب سيك تطلق V4 الجديدة .. نموذج ذكاء اصطناعي عملاق يضرب سوق التكنولوجيا

بالصور

بالبيجامة.. ياسمين صبري تستعرض جمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة
الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

فيديو

محمود ياسين

مش هقدّم سيرة جدي.. وده حلمي مع عمرو دياب| محمود ياسين جونيور يُفجّر مفاجأة.. فيديوجراف

لميس الحديدي

هنجيب مأذون .. قصة حب محمود سعد ولميس الحديدي تشعل الجدل | فيديوجراف

مسلم

هحاسب بالقانون .. رد ناري من مسلم بعد اتهامات طليقته

الشهيد رقيب عمرو أسامة عليوة

حكاية بطل| قصة استشهاد "الرشاش" عمرو أسامة عليوة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : فرق توقيت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لبنان وإسرائيل.. ضرورات تبيح المفاوضات!

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: عيد تحرير سيناء.. من دلالات التحرير ومعادلات القوة المعاصرة

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

المزيد