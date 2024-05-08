من الأهرامات.. نرمين الفقي تثير ضجة بظهورها | شاهد

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت نرمين الفقي، مرتديه بنطال كاجوال باللون الزيتي والبيج، ونسقت معه تي شيرت بسيط باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت نرمين الفقي، فس المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت نرمين الفقي، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت كاب كاجوال لاكمال اللوك.

وإليكم صور نرمين الفقي