أول ظهور لها.. سارة سلامة تتألق رفقة شقيقتها الصغيرة

شاركت الفنانة سارة سلامة، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري رفقة شقيقتها الصغيرة على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، موجهة لها التهنئة بمناسبة عيد ميلادها.

وتألقت سارة سلامة، مرتدية بلوزة أنيقة وبسيطة باللون الاسود لتكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد سارة سلامة، في المكياج على اللون الأسود للعيون الذي يكشف جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت سارة سلامة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت.

وإليكم صور سارة سلامة