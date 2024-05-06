بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية.

وتألقت مي عمر، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود مع توب مكشوف البطن باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي عمر