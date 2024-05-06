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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بملابس الجيم.. مي عمر تستعرض رشاقتها | شاهد

مي عمر
مي عمر

شاركت الفنانة مي عمر، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة رياضية. 

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وتألقت مي عمر، مرتديه بنطال رياضي باللون الاسود مع توب مكشوف البطن باللون الأبيض والأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي عمر، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها. 

كما اختارت مي عمر، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور مي عمر 

مي عمر صور مي عمر إطلالات مي عمر اخبار مي عمر

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