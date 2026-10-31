التشكيلة الرسمية لقمة مانشستر يونايتد وتشيلسي.. برونو يقود الشياطين الحمر وعودة مارتينيز

أعلن مانشستر يونايتد تشكيلته الرسمية لمواجهة مضيفه تشيلسي، المقرر إقامتها على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيادة قائده البرتغالي برونو فيرنانديز.

وشهد التشكيل عودة برونو فيرنانديز إلى التشكيلة الأساسية، بعدما غاب عن المشاركة في المباراة الماضية أمام بورنموث، كما استعاد المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مكانه في الخط الخلفي، ليشارك أساسيًا بدلًا من أيدن هيفن.

وقرر مايكل كاريك الدفع بالبرازيلي ماتيوس كونيا في التشكيلة الأساسية، بينما يجلس ماسون ماونت ويوري تيليمانس على مقاعد البدلاء، في حين شهدت قائمة البدلاء عودة كوبي ماينو.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد أمام تشيلسي كالتالي:

لامينز؛ ليني يورو، هاري ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت؛ كارلوس باليبا، أندريه سانتوس؛ أماد ديالو، برونو فيرنانديز، ماتيوس كونيا؛ بريان مبويمو.

وعلى الجانب الآخر، أعلن تشيلسي تشكيلته بقيادة المدرب تشابي ألونسو، والتي شهدت مشاركة كول بالمر وإستيفاو أساسيين، إلى جانب مورجان روجرز في الخط الأمامي.

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

بيندرز؛ جوش أتشيمبونج، ويسلي فوفانا، ليفي كولويل، ماركو باليسترا؛ مويسيس كايسيدو، روميو لافيا؛ بيدرو نيتو، إستيفاو، كول بالمر؛ مورجان روجرز.

ويدخل مانشستر يونايتد المواجهة بحثًا عن استعادة توازنه بعد سلسلة من النتائج السلبية، بينما يأمل تشيلسي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لحصد النقاط الثلاث والعودة إلى طريق الانتصارات.