بسبب زراعة النجيلة الشتوية.. نقل محتمل لمباراتي الأهلي والزمالك في ديسمبر

كشف الإعلامي إسلام صادق، عن اتجاه داخل هيئة استاد القاهرة الدولي لإغلاق الملعب لمدة 30 يومًا، عقب إقامة مباراتي الأهلي والزمالك المقرر لهما يومي 27 و28 نوفمبر الجاري، بسبب أعمال الزراعة الشتوية لنجيلة الملعب.

وأضاف إسلام صادق، عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، أن هذا القرار قد يتسبب في نقل مباراتي الزمالك أمام يانج أفريكانز، المقرر لها 17 ديسمبر المقبل، والأهلي أمام الرجاء يوم 18 من الشهر ذاته، إلى ملعب آخر، مشيرًا إلى أن استاد برج العرب قد يكون الأقرب لاستضافة المباراتين، وفقًا لاختيار كل نادٍ.

وتأتي هذه التطورات في ظل استعدادات استاد القاهرة لإجراء أعمال الصيانة وزراعة البذرة الشتوية، للحفاظ على أرضية الملعب وتجهيزها للفترة المقبلة