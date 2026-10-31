يتقدمهم الحاوي.. 3 نجوم مصريين يشاركون في ختام دورة إدارة الأحداث الرياضية بالدوحة

اختُتمت فعاليات دورة إدارة الأحداث الرياضية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة ثلاثة أسماء مصرية بارزة في مجال كرة القدم والإدارة الرياضية يتقدمهم وليد سليمان نجم النادي الأهلي السابق إلى جانب أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء السابق وحلمي علام المتخصص في إدارة كرة القدم والحاصل على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم من معهد SBI ببرشلونة الإسبانية.

وشهدت الدورة مشاركة الثلاثي المصري بدعوة من الأكاديمية الأوليمبية القطرية ضمن برنامج متخصص استهدف تطوير المهارات الإدارية والقيادية في القطاع الرياضي وتعزيز الخبرات المتعلقة بتنظيم البطولات والأحداث الرياضية في ظل التطور المتسارع الذي تشهده صناعة الرياضة على المستويين الإقليمي والدولي.

وضمت قائمة المشاركين وليد سليمان الشهير بلقب «الحاوي» وأحمد الشيخ نجمي الأهلي السابقين إلى جانب حلمي علام الحاصل على درجة الماجستير في إدارة كرة القدم من معهد SBI بمدينة برشلونة الإسبانية في مشاركة جمعت بين الخبرة الميدانية داخل الملاعب والمعرفة الأكاديمية المتخصصة في الإدارة الرياضية.

وتضمنت فعاليات الدورة مجموعة من السيناريوهات التطبيقية والمناقشات الجماعية التي تناولت آليات إدارة الأحداث الرياضية الكبرى وطرق التعامل مع التحديات التنظيمية إلى جانب أساليب اتخاذ القرار وتطوير الممارسات الإدارية بما يتماشى مع المعايير الحديثة في تنظيم المنافسات والبطولات الرياضية.

كما ركزت الدورة على أهمية الدمج بين الجانب النظري والتطبيق العملي باعتباره أحد الركائز الأساسية لإعداد كوادر رياضية قادرة على إدارة الأحداث الكبرى بكفاءة والتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تفرضها طبيعة العمل داخل المؤسسات الرياضية.

وأعرب الثلاثي المصري عن تقديرهم للأكاديمية الأوليمبية القطرية على الدعوة والمشاركة في فعاليات الدورة مشيدين بحسن التنظيم والمحتوى العلمي والتطبيقي الذي شهدته كما وجهوا الشكر إلى دولة قطر على اهتمامها بتطوير منظومة الإدارة الرياضية والاستثمار في تأهيل الكوادر والقيادات الشابة.

وتأتي مشاركة وليد سليمان وأحمد الشيخ وحلمي علام في إطار توجه أوسع لتعزيز التعاون الرياضي العربي وتبادل الخبرات بين المؤسسات والأفراد والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير الإدارة الرياضية خاصة في ظل تنامي أهمية الجوانب التنظيمية والإدارية في نجاح البطولات والأحداث الكبرى.