تامر عبد الحميد يفتح النار على مجلس الزمالك بسبب شركة الكرة: لا لبيع النادي

شنّ تامر عبد الحميد، لاعب الزمالك السابق، هجومًا حادًا على مجلس إدارة القلعة البيضاء، بسبب التوجه نحو إنشاء شركة لكرة القدم، معربًا عن رفضه لما وصفه ببيع النادي، ومطالبًا بالحفاظ على حقوق الزمالك ومقدراته.

وكتب تامر عبد الحميد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لا لبيع نادي الزمالك»، مؤكدًا رفضه للخطوة في ظل الظروف الإدارية والمالية التي يمر بها النادي.

وأضاف أن مجلس الإدارة، من وجهة نظره، يسعى من خلال إنشاء شركة الكرة إلى ضمان استمرار بعض أعضائه في إدارة النادي لسنوات مقبلة، من خلال تولي مناصب داخل الشركة، رغم اقتراب نهاية مدة المجلس.

وتابع لاعب الزمالك السابق أن المجلس، الذي يضم 12 عضوًا بحسب وصفه، فشل في إدارة العديد من الملفات، وتسبب في تراكم ديون النادي بالمليارات، متسائلًا عن أسباب اتخاذ قرار مصيري يتعلق بمستقبل الزمالك، في وقت لم يتبقَّ فيه سوى أشهر قليلة على نهاية مدة المجلس.

وأشار عبد الحميد إلى أن تحديد موعد الجمعية العمومية يوم الثلاثاء قد يؤدي، بحسب اعتقاده، إلى عدم اكتمال النصاب القانوني، بما يسمح بتمرير قرار إنشاء شركة الكرة دون مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية.

واختتم تصريحاته بتوجيه تساؤل لمجلس الإدارة بشأن جدوى اتخاذ قرار يمتد تأثيره لعشرات السنوات، رغم اقتراب انتهاء فترة المجلس الحالية.



