محاكمة 3 متهمين بخلية 15 مايو الإرهابية.. الاثنين

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاثنين الموافق 2 نوفمبر 2026، محاكمة 3 متهمين، في القضية رقم 3014 لسنة 2026 جنايات 15 مايو.

هيئة المحكمة

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران والدكتور أحمد خلف الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في غضون الفترة من عام 2024 وحتى 28 يونيو من عام 2025، المتهمون انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

تمويل جماعة إرهابية

وأضافت التحقيقات تمويل جميع المتهمين للإرهاب، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية.