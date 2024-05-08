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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين: 35 مليون طن حجم إنتاج مصر من الفاكهة والخضروات سنويا

صدى البلد

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن الرئيس السيسي يتابع بشكل مستمر كافة المشروعات الزراعية القومية ومنها مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة.

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وقال “خليفة”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، "هناك مشروعات للتنمية الزراعية في مختلف أنحاء محافظات الجمهورية".

وأضاف "الرئيس السيسي يؤكد دائما على توفير كافة الخدمات واحتياجات المشروعات الزراعية القومية".

وتابع "مشروع سنابل سونو في أسوان مستهدف زراعة 850 ألف فدان به على عدة مراحل، ويعتمد على المياه الجوفية".

وأكمل "مصر لديها تجربة رائدة في عملية استزراع الأراضي ومصر تضيف مساحات زراعية جديدة بموارد مائية محدودة".

ولفت إلى أن "إنتاج مصر من الخضروات والفاكهة في السنة 35 مليون طن، ويتم تصدير الفائض بمقدار 6 مليون طن ".

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