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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الآن برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
مريم عزت

اعتمد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني  لشهادة إتمام التعليم الأساسى ( الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بنسبة نجاح ٧٧%.

وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٩٥٨٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ طالب وطالبة.

خطوات الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة

للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 الفصل الدراسي الثاني عبر الإنترنت، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى موقع بوابة التعليم الأساسي لمحافظة القاهرة عبر الرابط التالي: https://eduserv.cairo.gov.eg/
  2. اختيار أيقونة نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.
  4. الضغط على زر "عرض النتيجة".
  5. ستظهر نتيجة الطالب كاملة، متضمنة درجات المواد والمجموع الكلي.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني توزيع درجات مواد الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني على النحو التالي، وذلك وفقًا لما أقره المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي:

مادة اللغة العربية (40 درجة):

التعبير: 7 درجات.

القراءة: 9 درجات.

النصوص: 10 درجات.

النحو: 10 درجات.

الخط: درجتان.

الإملاء: درجتان.

مادة اللغة الإنجليزية (30 درجة):

المحادثة: 5 درجات.

اختر الإجابة الصحيحة: 4 درجات.

القطعة: 6 درجات.

اختر الإجابة (السؤال الرابع): 3 درجات.

أكمل بالإجابة الصحيحة (السؤال الخامس): 5 درجات.

البراجراف والكتابة: 7 درجات.

مادة الدراسات الاجتماعية (20 درجة):

سؤالان في التاريخ: 10 درجات.

سؤالان في الجغرافيا: 10 درجات.

مادة الرياضيات (30 درجة):

9 مفردات اختيار من متعدد: 9 درجات.

7 مفردات مقالية: 21 درجة (3 درجات لكل مفردة).

مادة العلوم (20 درجة):

4 أسئلة إجبارية: 5 درجات لكل سؤال.

المجموع الكلي للترم الثاني: 140 درجة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٥.٩٥ % ، ونتيجة اعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ٨٤.٥% ، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٨.٥ % ، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٠.١٢ % ونتيجة إمتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح ٥٠ %.

وأكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم أن إدارة حلوان التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح ٩٦.٧٢%  ، تليها إدارة روض الفرج التعليمية بنسبة نجاح بلغت ٩١.٧٥ % وحصلت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت ٨٩.٦٨% .

محافظة القاهرة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة

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نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

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نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

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