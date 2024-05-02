أسعار الخضروات |الطماطم بـ 10.25 جنيه ..و البطاطس بـ 15.8 جنيه

أسعار الخضروات تشغل أفكار كثير من سيدات البيوت ، للبحث عن السعر المناسب و الحقيقي دون مغالاة في الأسعار والشراء بسعرها الحقيقي ، في ظل انخفاض الأسعار.



ينشر صدى البلد في تقريره التالي أسعار الخضروات ،والتي يأتي في مقدمتها أسعار الطماطم والبطاطس والليمون البلدي و البامية والملوخية لتكون دليل استرشادي لكل ربات البيوت للشراء بالسعر العادل.



أسعار الخضروات



ووفقا لـ أسعار الخضروات اليوم ، ثمن كيلو الطماطم بـ 10.25 جنيه ، والبطاطس 15.8 جنيه للكيلو ، الليمون البلدى 27.52 جنيه ، البامية 47.55 جنيه للكيلو .

فيما ثمن سعر كيلو الموز البلدى بـ 16.8 جنيه وفقا لـ أسعار الخضروات ،والخوخ 32.65 جنيه ، البرقوق 25.48 جنيه للكيلو ، سعر كرتونة الكيوى 355.24 جنيه ، كنتالوب 14.7 جنيه ،كاكا 23.6 جنيه لليكلو ، عنب مستورد 36.19 جنيه ، جريب فروت الكيلو بـ 14.17 جنيه.

على جانب أخر ننشر أسعار الحديد ،والتى يبحث عنها كثير من المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت ، لتكون دليلك قبل شراء الحديد ،كأداة تقارن بها الأسعار

أسعار الحديد

سعر طن الحديد الاستثماري: 40360 جنيها، بتراجع 585 جنيها.

سعر طن حديد عز: 41923 جنيها، بتراجع 636 جنيها.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 2170 جنيها، بتراجع 12 جنيها.