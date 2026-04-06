إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين

أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ، مساء اليوم الإثنين ، في بلدة جبع، جنوب جنين.

وأفادت مصادر فلسطينية ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة جبع وانتشرت في شوارعها وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في القدم، وجرى نقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، اقتحم عدد كبير من المستعمرين بحماية جيش الاحتلال موقع ترسلة القريب من بلدة جبع، وتمركزوا فيه.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة ترمسعيا شمال رام الله وداهمي عدد من منازل الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت عدة منازل واستولت على تسجيلات كاميرات المراقبة من داخلها دون أن يبلغ عن اعتقالات.