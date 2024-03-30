الطماطم بـ 8 جنيهات..أسعار الخضروات والفاكهة من سوق العبور|فيديو

نقلت مراسلة فضائية صدى البلد نورهان عادل ببرنامج صباح البلد تقريرا حول أسعار الخضار والفاكهة من قلب سوق العبور وهو أكبر سوق لتجارة الجملة والقطاعي.

أسعار الخضار:

الطماطم من ٧ الى ١٠ جنيهات.

البصل الأبيض من ١٣.٥٠ الى ١٥ جنيها

البطاطس من ٦ إلى ١١ جنيها.

الثوم ٢٦ جنيها

الخيار ١٠ جنيهات

الفلفل من ٨ إلى ١١ جنيها.

الكوسة من ٦.٥٠ الى ٧ جنيه

الباذنجان الرومي من ٥.٥٠ إلى ٦ جنيهات

البسلة من ١٢ إلي ١٨ جنيهت

اللمون من ١٨ الى ٢٠ جنيهت

الكرومب من ٨ الى ١٠ جنيهات



سعر الفاكهة اليوم



البرتقال من ٤ إلى ٦ جنيهات

اليوسفي من ٥ إلى ١٠ جنيهات

الجوافة من ١٠ إلى ٢٠ جنيها

الأناناس من ٨ إلى ١٥ جنيها

الفراولة من ٨ إلى ١٥ جنيها

الخوخ من ٢٠ إلى ٣٥ جنيها

التفاح الاحمر من ٤٠ إلى ٦٠ جنيها

التفاح الأصفر من ٣٠ الى ٦٠ جنيها

العنب وصل إلى ١٨٠ جنيها

الموز من ١٠ إلى ١٥ جنيها

الرمان من ٨ الى ١٠ جنيهات