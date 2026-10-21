غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض جمالها على السجادة الحمراء

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة كارولين عزمي

أطلت كارولين عزمي، مرتديه فستان طويل باللون الابيض والاسود، وجاء الفستان بتصميم غير تقليدي ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت كارولين عزمي، تسريحة ناعمة وجذابة لشعرها الأسود الطويل لتتناسب مع ظهورها اللافت.

أما من الناحية الجمالية تعتمد كارولين عزمي، في المكياج على اللون الاسود والبني ليبرز جمال عيونها، كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة كارولين عزمي